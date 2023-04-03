Tomoya Omoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoya Omoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoya Omoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomoya Omoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomoya Omoto 5 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大本 智也 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomoya Omoto Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Tomoya Omoto'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomoya Omoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomoya Omoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Ritsumeikan Uni
Tomoya Omoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomoya Omoto şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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