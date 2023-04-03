Tomoya Omoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoya Omoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tomoya Omoto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomoya Omoto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.