Tomoya Tamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoya Tamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoya Tamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomoya Tamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomoya Tamura 6 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田村 朋也 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomoya Tamura Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Tomoya Tamura'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomoya Tamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomoya Tamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında RKU
Tomoya Tamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomoya Tamura şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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