Tomoya Wakahara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoya Wakahara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoya Wakahara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoya Wakahara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoya Wakahara 28 Aralık 1999 tarihinde Kusatsu, Shiga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 若原 智哉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoya Wakahara Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Tomoya Wakahara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Tomoya Wakahara'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomoya Wakahara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomoya Wakahara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomoya Wakahara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoya Wakahara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Kyoto Sanga

Tomoya Wakahara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoya Wakahara şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomoya Wakahara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yagura FC, Kyoto Sanga FC (2012–2017)

Japonya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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