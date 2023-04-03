Tomoyasu Hamasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoyasu Hamasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoyasu Hamasaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomoyasu Hamasaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomoyasu Hamasaki 10 Nisan 2005 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 濱﨑 知康 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomoyasu Hamasaki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Tomoyasu Hamasaki'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomoyasu Hamasaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomoyasu Hamasaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomoyasu Hamasaki şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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