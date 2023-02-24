Tomoyuki Doi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoyuki Doi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoyuki Doi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoyuki Doi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoyuki Doi 24 Eylül 1997 tarihinde ---, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 土井 智之 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoyuki Doi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomoyuki Doi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomoyuki Doi'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomoyuki Doi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomoyuki_doi/

Tomoyuki Doi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomoyuki Doi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomoyuki Doi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoyuki Doi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Albirex N. (S)

13 Ocak 2021 yılında Hougang Utd.

13 Ocak 2022 yılında Fujieda MYFC

29 Ocak 2023 yılında FK Bylis

Tomoyuki Doi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoyuki Doi şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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