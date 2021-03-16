Çağdaş Türk öykücülüğün öncülerinden sayılan Tomris Yazar'ın hayatı ilgililer tarafından araştırılmaya başladı. Biz de Tomris Uyar kimdir, nereli, nerede doğdu? Kaç yaşında ve neden öldü? Eserleri nelerdir? sorularının cevabını sizin için haberimizde derledik.

TOMRİS UYAR KİMDİR, NERELİ, NEREDE DOĞDU?

Türk edebiyatının bağımsız yazarı Tomris Uyar Türk öykü yazarı ve çevirmendir.15 Mart 1941'de İstanbul'da doğan Tomris Uyar, İngiliz Kız Ortaokulu'nda, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü. Ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi.

Uyar, Türk Edebiyatının e bilinen isimleri Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile birlikte Papirüs dergisi kurdu. Deneme, eleştiri, kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Varlık, Soyut dergilerinde yayımlandı.

İlk evliliğini 1963'de şair Ülkü Tamer ile yapan Uyar'ın çocuğu, sütten boğulup hayatını kaybetti. Uyar, 1969'da ikinci evliliğini şair Turgut Uyar ile yaptı.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Tomris Uyar, 4 Temmuz 2003'te doğduğu yer olan İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Ardında birbirinden değerli eserler bırakan Uyar, 62 yaşında hayata veda etti. Ünlü yazarın ölüm nedeni ise yakalandığı yemek borusu kanserinin onu soluksuz bırakması oldu.

ESERLERİ NELERDİR?

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Tomris Uyar, her ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından hatırlanmaya ve anılmaya devam ediyor. İşte Tomris Uyar'ın ardında bıraktığı eserler...