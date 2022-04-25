Tomrukçu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tomrukçu görev tanımı nedir, Tomrukçu ne iş yapar, Tomrukçu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tomrukçu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tomrukçu Tanımı;

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Tomrukçu Maaşı Ne Kadar? 2022 Tomrukçu Maaşları

Tomrukçu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tomrukçu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tomrukçu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6210.08

Meslek Adı :

Tomrukçu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Ağaçları kesen, tomruklar halinde biçen ve tomrukçulukla ilgili diğer işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tomrukçu (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek ağaçların altındaki çalıları temizlemek,

b) Ağaçlara tırmanmak,

c) Balta, hızar veya elle ya da motorlu testere ile ağaçları keserek devirmek,

d) Dallarını budamak,

e) Kabuklarını soymak,

f) Devrilen ağaçların istenilen boyda tomrukları biçmek,

g) Tomrukları sürüklemek için ilmik geçirmek,

h) Sevk mahalline gelinceye kadar çekilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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