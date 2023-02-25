Tong Guo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tong Guo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tong Guo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tong Guo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tong Guo 19 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郭通 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tong Guo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tong Guo'nin Shanghai Port ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tong Guo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tong Guo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tong Guo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tong Guo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2020 yılında SH Port

6 Mayıs 2022 yılında JN Xingzhou

31 Aralık 2022 yılında SH Port

Tong Guo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tong Guo şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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