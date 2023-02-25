Tong Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tong Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tong Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tong Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tong Wang 12 Şubat 1993 tarihinde Shenyang şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王彤 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tong Wang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tong Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 1 Ocak 2011 tarihinde katılmıştır. Tong Wang'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Tong Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tong Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tong Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tong Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında SD Luneng

Tong Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tong Wang şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tong Wang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

2004-2009Shandong Luneng

Çin takımında 14 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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