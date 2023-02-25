Tong Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tong Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tong Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tong Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tong Zhang 19 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张桐 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tong Zhang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Tong Zhang'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tong Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tong Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tong Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tong Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2020 yılında IM Caoshangfei

31 Aralık 2020 yılında SD Taishan Res.

11 Nisan 2021 yılında IM Caoshangfei

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan Res.

13 Nisan 2022 yılında QD Hainiu

Tong Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tong Zhang şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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