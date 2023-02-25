Tong Zhou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tong Zhou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tong Zhou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tong Zhou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tong Zhou 12 Ocak 1990 tarihinde Zibo, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 周通 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tong Zhou Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tong Zhou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Auckland City FC futbol takımında oynamaktadır. Auckland City FC takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tong Zhou'nin Auckland City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tong Zhou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tong Zhou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tong Zhou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tong Zhou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında DL Aerbin

27 Şubat 2015 yılında DL Pro Res.

11 Temmuz 2015 yılında TJ Teda

2 Şubat 2018 yılında WH Zall

10 Nisan 2021 yılında TJ Jinmen Tiger

8 Şubat 2023 yılında Auckland City

Tong Zhou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tong Zhou şuan Auckland City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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