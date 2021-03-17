Tonga'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tonga'nın Bayrağı Nasıldır?
Tonga'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Tonga'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Tonga hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Tonga ya da resmî adı ile Tonga Krallığı, Büyük Okyanus'ta Polinezya ada öbeği içerisinde yer alan ve coğrafi olarak Okyanusya kıtasına dahil edilen bir ada ülkesidir. Tonga Krallığı adı konulan 172 ada ve mercan adasından oluşmakta olup, bu adalardan sadece 36 tanesinde nüfus yaşamaktadır.
Tonga'nın Başkenti?
“Nukuʻalofa” şehri Tonga'nın başkentidir.
Tonga'nın Para Birimi Nedir?
“Pa'anga” Tonga'nın para birimidir.
Tonga'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Tonga'nın telefon alan kodu : + 676
Tonga'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Tonga
Tonga'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Nukuʻalofa
Tonga'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Tonga
Tonga'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Nukuʻalofa
Tonga'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Nukuʻalofa
Tonga'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Tonga
Tonga'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Tongaca