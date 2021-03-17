Tonga'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tonga'nın Bayrağı Nasıldır?

Tonga ya da resmî adı ile Tonga Krallığı, Büyük Okyanus'ta Polinezya ada öbeği içerisinde yer alan ve coğrafi olarak Okyanusya kıtasına dahil edilen bir ada ülkesidir. Tonga Krallığı adı konulan 172 ada ve mercan adasından oluşmakta olup, bu adalardan sadece 36 tanesinde nüfus yaşamaktadır.

Tonga'nın Başkenti?

“Nukuʻalofa” şehri Tonga'nın başkentidir.

Tonga'nın Para Birimi Nedir?

“Pa'anga” Tonga'nın para birimidir.

Tonga'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Tonga'nın telefon alan kodu : + 676

Tonga'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Tonga

Tonga'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Nukuʻalofa

Tonga'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Tonga

Tonga'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Nukuʻalofa

Tonga'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Nukuʻalofa

Tonga'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Tonga

Tonga'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Tongaca

Tonga'nın Bayrağı Nasıldır?