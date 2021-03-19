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Tonga'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tonga'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tonga'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Tonga'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Tonga'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tonga'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tonga ya da resmî adı ile Tonga Krallığı, Büyük Okyanus'ta Polinezya ada öbeği içerisinde yer alan ve coğrafi olarak Okyanusya kıtasına dahil edilen bir ada ülkesidir. Tonga Krallığı adı konulan 172 ada ve mercan adasından oluşmakta olup, bu adalardan sadece 36 tanesinde nüfus yaşamaktadır.

Tonga'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Tonga 103036 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 198. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000013 olduğu görülmektedir.

Tonga'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Tonga'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tonga'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tonga'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Tonga'nın yüz ölçümü 708 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tonga'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 30  km²    Karasal Alan : 717 km²

Tonga'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tonga'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tonga'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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