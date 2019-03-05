Tongar ; “Bağırmayan annelik mümkün”

Nazilli 10. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'nin 2. gün konuğu Bağırmayan anneler kitabının yazarı Hatice Kübra Tongar'a ilgi büyük oldu. Tongar bağırmayan anneliğin nasıl mümkün olduğunu anlatırken, "Çünkü çocukların dünya hayatının süsüdür" dedi.

10. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali" İzleyicilerin büyük ilgisiyle karşılanan Tongar "Bağırmayan Anneliğin Mümkün olduğunu anlattı. Adetlere değil, ayetlere göre çocuk yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Kutsal toprakların insanlara hissettirdiği duygularla çocukların hissettirdiği duyguların birbirine çok benzer olduğuna vurgu yapan Hatice Kübra Tongar "Anneliği tanımlamak için hangi kelimeyi kullanırsak kullanalım eksik kalır. İçimizdeki duygu yoğunluğunu tarif etmeye yetmiyor. Allah bize çocuğu tarif ederken Kehf Suresi'nde diyor ki çocuklar dünya hayatının süsüdür. Bu ayeti kelimeyi o kadar derin manalar içeriyor. Ben de kutsal toprakların sizlere hissettirdiği duygularla çocukların sizlere hissettirdiği duyguların birbirine çok benzer olduğuna inanıyorum. Taha Suresi'nde Allah'u tela şöyle diyor. Ona yumuşak söz söyleyin belki düşünür veya saygı duyar. Allah bunu Hz. Musa'ya söylüyor ki o zaman kendisini ilah ilan eden Firavun" a tebliğde bulunacak. Buradan hareketle çocuklarımıza yumuşak sesle hitap etmeliyiz. Her olayda aynı tepkiyi göstererek bağırırsak çocuklarımız belli zaman sonra hangisinin önemli olduğunun farkına varamaz" diye konuştu.

Çocuğa bakış açısının önemine değinen Tongar, Her olayda olduğu gibi çocuk yetiştirirken insanların en büyük derdinin elalem ne der olmasını eleştirdi. Tongar, "Çocuğa nasıl baktığımız, bakış açımız çok önemlidir. Canımızı acıtan şeyler aslında olaylar değil bizim olaylar yüklediğimiz anlamlardır. Çünkü aynı olay birisi için zahmet olur birisi için rahmet olur. Bunu bir yağmur örneği üzerinden anlatmak gerekirse, yağmur yağdığında kimimiz nasıl annelik yapıyoruz? Kimimiz basma sakın sulara, ıslatma üstünü, hasta olacaksın diyerek yağmur suyunu lağım suyu olarak görebiliyoruz. Kimilerimiz ise aynı yağmuru gel birlikte zıplayalım, kâğıttan gemi yapalım şeklinde yaşıyoruz. Aynı yağmur kimimize keyifli geliyor kimimize ise zahmetli geliyor. Biraz çocuğun penceresinden hayatı görmeye ihtiyacımız yok mu? Diğer türlü sadece hayatın sorumluluk ve gerçek kısımlarını gören bir hale dönüşmüyor muyuz? Çocuk yetiştirirken derdimiz Allah ne der olamayınca elalem ne der oluyor. Ve bu soruda mahvoluyoruz. Çünkü elaleme yaranamıyoruz" dedi.

Hatice Tongar'a söyleşisinin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya'nın eşi Tülay Akkaya çiçek ve Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan içerisinde Nazilli'ye özgü ürünlerin yer aldığı hediye paketini takdim etti.

Kaynak: İHA