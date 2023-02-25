Tongo Doumbia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tongo Doumbia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tongo Doumbia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tongo Doumbia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tongo Doumbia 6 Ağustos 1989 tarihinde Vernon şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Mali,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Tongo Hamed Doumbia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tongo Doumbia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Tongo Doumbia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tongo Doumbia'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tongo Doumbia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TongoDoumbia

http://www.instagram.com/tongodoumbia/

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Tongo Doumbia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tongo Doumbia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tongo Doumbia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tongo Doumbia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Rennes

30 Temmuz 2012 yılında Wolverhampton

12 Kasım 2012 yılında Rennes

13 Kasım 2012 yılında Wolverhampton

6 Ağustos 2013 yılında Valenciennes FC

30 Haziran 2014 yılında Wolverhampton

29 Ağustos 2014 yılında Toulouse

24 Temmuz 2017 yılında Dinamo Zagreb

5 Ekim 2018 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2019 yılında Ajman Club

18 Şubat 2021 yılında Aktobe

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ağustos 2022 yılında Western United

Tongo Doumbia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tongo Doumbia şuan Western United FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tongo Doumbia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olympique Noisy-le-Sec Banlieue 93, FC Les Lilas, RSC Montreuil

Mali takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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