Tongshuai He kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tongshuai He Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tongshuai He adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tongshuai He Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tongshuai He 27 Kasım 1999 tarihinde Zhongxiang, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 何统帅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tongshuai He Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Tongshuai He'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tongshuai He Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tongshuai He isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tongshuai He Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tongshuai He futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2018 yılında ZB Cuju

31 Aralık 2018 yılında SD Taishan U19

23 Şubat 2019 yılında ZB Cuju

12 Nisan 2021 yılında BJ BSU

30 Temmuz 2021 yılında DG Guanlian

13 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

Tongshuai He Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tongshuai He şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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