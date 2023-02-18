Toni Bosnjakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Bosnjakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Bosnjakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Bosnjakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Bosnjakovic 3 Aralık 2000 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Toni Bošnjaković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Bosnjakovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Toni Bosnjakovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Marsonia 1909 futbol takımında oynamaktadır. NK Marsonia 1909 takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Toni Bosnjakovic'nin NK Marsonia 1909 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Toni Bosnjakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Bosnjakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toni Bosnjakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Bosnjakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2015 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka U19

9 Ağu 2019 yılında NK Oriolik

5 Şubat 2021 yılında Mlad. Zdralovi

26 Temmuz 2021 yılında Bijelo Brdo

10 Şubat 2023 yılında Marsonia 1909

Toni Bosnjakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Bosnjakovic şuan NK Marsonia 1909 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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