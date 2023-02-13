Toni Datkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Datkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toni Datkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toni Datkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Toni Datkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Datkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Toni Datkovic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Datkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Datkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Datkovic 6 Kasım 1993 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Toni Datković şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Datkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Toni Datkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Datkovic'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Toni Datkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/toninho118/

Toni Datkovicboyu ve yaşı kaç

Toni Datkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Toni Datkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Toni Datkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Datkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2008 yılında HNK Rijeka U17

22 Ağu 2008 yılında Lokomotiva (Ri)

30 Ocak 2009 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2010 yılında HNK Rijeka U19

10 Ağu 2012 yılında NK Pomorac

30 Haziran 2014 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2014 yılında DNŠ Zavrč

20 Ocak 2016 yılında FC Koper

11 Temmuz 2017 yılında NK Lokomotiva

2 Eylül 2019 yılında SD Huesca

31 Temmuz 2020 yılında NK Lokomotiva

18 Ağu 2020 yılında Aris Selanik

10 Ocak 2021 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2021 yılında Aris Selanik

7 Temmuz 2021 yılında Salt Lake

18 Ocak 2022 yılında FC Cartagena

Toni Datkovic kimdir

Toni Datkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Datkovic şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Toni Datkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 4 numaralı formasıyla 14 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Toni Datkovic nereli

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