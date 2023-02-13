Toni Fuidias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Fuidias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toni Fuidias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toni Fuidias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Toni Fuidias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Fuidias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Toni Fuidias

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Fuidias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Fuidias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Fuidias 15 Nisan 2001 tarihinde Berga şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Toni Fuidias Ribera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Fuidias Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Toni Fuidias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Fuidias'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Toni Fuidias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iamtonifuidias/

Toni Fuidiasboyu ve yaşı kaç

Toni Fuidias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Toni Fuidias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Toni Fuidias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Fuidias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U19

1 Ağu 2020 yılında RM Kastilya

1 Eylül 2022 yılında Girona FC

Toni Fuidias kimdir

Toni Fuidias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Fuidias şuan Girona FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Berga (2008-2010)
Manresa (2010-2011)
Gimnastica de Manresa (2011-2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Toni Fuidias nereli

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