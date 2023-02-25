Toni Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toni Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toni Gomes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Toni Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toni Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Gomes 16 Kasım 1998 tarihinde Guinea-Bissau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Toni Correia Gomes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Gomes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avdo Cosic yapmaktadır. Toni Gomes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Gomes'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Toni Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Toni Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2016 yılında Liverpool U23

31 Ağustos 2017 yılında Forest Green

1 Ocak 2018 yılında Liverpool U23

1 Temmuz 2018 yılında Arouca

9 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2020 yılında Harras Hodoud

6 Kasım 2020 yılında Gaish

9 Ağustos 2021 yılında Menemenspor

1 Temmuz 2022 yılında Tuzlaspor

16 Ağustos 2022 yılında Zira FK

Toni Gomes kimdir

Toni Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Gomes şuan Zira FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Canchungo

Toni Gomes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U18 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Toni Gomes nereli

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