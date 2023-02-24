Toni İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni İvanov 21 Mart 1999 tarihinde Gabrovo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Тони Иванов Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni İvanov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Toni İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Toni İvanov'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Toni İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toni İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ludogorets U19

1 Ocak 2018 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2019 yılında Lokomotiv GO

30 Haziran 2019 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2019 yılında CSKA 1948

1 Ocak 2020 yılında Slavia Sofia

9 Ocak 2020 yılında Etar

30 Haziran 2020 yılında Slavia Sofia

30 Temmuz 2020 yılında Yantra

30 Haziran 2021 yılında Slavia Sofia

2 Eylül 2021 yılında Yantra

31 Aralık 2021 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2022 yılında Yantra

1 Temmuz 2022 yılında Montana

1 Ocak 2023 yılında Yantra

Toni İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni İvanov şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Toni İvanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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