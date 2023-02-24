Toni Jovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Jovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Jovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Jovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Jovic 2 Eylül 1992 tarihinde Nova Gradiška şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Toni Jović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Jovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Toni Jovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Jovic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Toni Jovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Jovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toni Jovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Jovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2007 yılında Mladost Cernik

10 Ağustos 2007 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2009 yılında HNK Rijeka U19

12 Ağustos 2011 yılında NK Krk

30 Haziran 2012 yılında HNK Rijeka

10 Ağustos 2012 yılında NK Pomorac

7 Şubat 2013 yılında HNK Rijeka

8 Şubat 2013 yılında NK Grobnican

30 Haziran 2013 yılında HNK Rijeka

9 Ağustos 2013 yılında NK Krk

30 Haziran 2014 yılında HNK Rijeka

28 Temmuz 2014 yılında B. Banja Luka

8 Ağustos 2016 yılında Zrinjski Mostar

24 Ocak 2019 yılında SF Lotte

1 Temmuz 2019 yılında Siroki Brijeg

18 Şubat 2021 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2021 yılında Águilas FC

31 Ocak 2022 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2022 yılında HSK Posusje

Toni Jovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Jovic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

NK Sloga Nova Gradiška (2002-2007), Mladost Cernik (2007), HNK Rijeka (2007-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.