Toni Jovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Jovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toni Jovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toni Jovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Toni Jovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Jovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toni Jovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Jovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Jovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Jovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Jovic 2 Eylül 1992 tarihinde Nova Gradiška şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Toni Jović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Jovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Toni Jovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Jovic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Toni Jovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Jovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Toni Jovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Jovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2007 yılında Mladost Cernik

10 Ağustos 2007 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2009 yılında HNK Rijeka U19

12 Ağustos 2011 yılında NK Krk

30 Haziran 2012 yılında HNK Rijeka

10 Ağustos 2012 yılında NK Pomorac

7 Şubat 2013 yılında HNK Rijeka

8 Şubat 2013 yılında NK Grobnican

30 Haziran 2013 yılında HNK Rijeka

9 Ağustos 2013 yılında NK Krk

30 Haziran 2014 yılında HNK Rijeka

28 Temmuz 2014 yılında B. Banja Luka

8 Ağustos 2016 yılında Zrinjski Mostar

24 Ocak 2019 yılında SF Lotte

1 Temmuz 2019 yılında Siroki Brijeg

18 Şubat 2021 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2021 yılında Águilas FC

31 Ocak 2022 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2022 yılında HSK Posusje

Toni Jovic kimdir

Toni Jovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Jovic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Sloga Nova Gradiška (2002-2007), Mladost Cernik (2007), HNK Rijeka (2007-2011)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Toni Jovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Aleksey Stankevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Stankevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Stankevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Stankevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arb Shala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arb Shala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arb Shala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arb Shala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Evgeniy Bal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Bal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evgeniy Bal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Bal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi