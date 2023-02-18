Toni Katelan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Katelan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Katelan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Katelan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Katelan 23 Mart 2003 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. Karadağ,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Katelan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Toni Katelan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Katelan'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Toni Katelan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Katelan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toni Katelan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Katelan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2021 yılında FK Lovcen

30 Haziran 2022 yılında FK Bokelj II

8 Ağu 2022 yılında NK Orijent 1919

Toni Katelan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Katelan şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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