Toni Lato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Lato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Lato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Lato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Lato 21 Kasım 1997 tarihinde La Pobla de Vallbona şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antonio Latorre Grueso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Lato Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toldra Consulting S.L. yapmaktadır. Toni Lato, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Toni Lato'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Toni Lato Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ToniLato3

Toni Lato Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Toni Lato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Toni Lato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Lato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2015 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2017 yılında Valencia

5 Temmuz 2019 yılında PSV Eindhoven

1 Ocak 2020 yılında Valencia

2 Ocak 2020 yılında Osasuna

20 Temmuz 2020 yılında Valencia

Toni Lato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Lato şuan Valencia takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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