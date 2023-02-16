Toni Lindenhahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Lindenhahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Lindenhahn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Lindenhahn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Lindenhahn 15 Kasım 1990 tarihinde Halle (Saale) şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Lindenhahn Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TrueSports GmbH yapmaktadır. Toni Lindenhahn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Toni Lindenhahn'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Toni Lindenhahn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Lindenhahn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toni Lindenhahn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Lindenhahn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Halle U17

1 Temmuz 2007 yılında Halle U19

1 Temmuz 2009 yılında Hallescher FC

Toni Lindenhahn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Lindenhahn şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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