Toni Moya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Moya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Moya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Moya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Moya 20 Mart 1998 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antonio Moya Vega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Moya Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Toni Moya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Toni Moya'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Toni Moya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tonimoya8/

Toni Moya Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Toni Moya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Toni Moya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Moya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Atl. Madrid U17

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2021 yılında Alavés

Toni Moya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Moya şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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