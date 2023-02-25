Toni Selimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Selimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Selimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Selimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Selimi 11 Haziran 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Selimi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Toni Selimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Selimi'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Toni Selimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Selimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toni Selimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Selimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KF Tirana U19

10 Şubat 2018 yılında FK Kukësi

30 Ocak 2020 yılında KF Elbasani

7 Ocak 2021 yılında FK Kukësi

21 Ocak 2021 yılında FK Kukësi U21

31 Ağustos 2022 yılında KF Turbina

Toni Selimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Selimi şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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