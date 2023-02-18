Toni Silic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Silic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Silic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Silic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Silic 7 Mayıs 2004 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Toni Silić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Silic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LSA yapmaktadır. Toni Silic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Silic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Toni Silic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Silic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toni Silic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Silic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2013 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

1 Ağu 2022 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2023 yılında Hajduk Split

Toni Silic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Silic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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