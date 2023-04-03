Toni Stahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Stahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Stahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Stahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Stahl 17 Eylül 1999 tarihinde Cottbus şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Stahl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballsportfabrik yapmaktadır. Toni Stahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Stahl'nin Hannover 96 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Toni Stahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Stahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toni Stahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Stahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2016 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2018 yılında Fulham U21

20 Ağustos 2019 yılında Energie Cottbus

30 Haziran 2020 yılında Fulham U21

1 Temmuz 2020 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2022 yılında Hannover

Toni Stahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Stahl şuan Hannover 96 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Leuthen/Klein Oßnig (2003-2005), FC Energie Cottbus (2005-2011) SG Groß Gaglow (2011-2012), FC Energie Cottbus (2012-2015), RasenBallsport Leipzig (2015-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.