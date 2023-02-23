Toni Suciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Suciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Suciu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Suciu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Suciu 25 Ekim 2002 tarihinde Reghin şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Toni Iustinian Suciu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Suciu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Toni Suciu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Suciu'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Toni Suciu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Suciu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toni Suciu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Suciu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2020 yılında Puskás AFC II

1 Ağustos 2020 yılında Csikszereda

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC II

26 Ağustos 2021 yılında CSC Selimbar

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC II

12 Temmuz 2022 yılında Csikszereda

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC II

Toni Suciu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Suciu şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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