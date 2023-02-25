Toni Sunjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Sunjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Sunjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Sunjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Sunjic 15 Aralık 1988 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Toni Šunjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Sunjic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Toni Sunjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 2 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Toni Sunjic'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Toni Sunjic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sunkicaa/

Toni Sunjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Sunjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Toni Sunjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Sunjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2011 yılında Zrinjski Mostar

1 Şubat 2012 yılında Zorya Luhansk

9 Temmuz 2014 yılında Kuban Krasnodar

27 Ağustos 2015 yılında Stuttgart

20 Ocak 2017 yılında Palermo

30 Haziran 2017 yılında Stuttgart

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Moskova

15 Eylül 2020 yılında BJ Guoan

30 Eylül 2020 yılında HN S. Longmen

31 Aralık 2020 yılında BJ Guoan

2 Ocak 2021 yılında HN S. Longmen

Toni Sunjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Sunjic şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Toni Sunjic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HŠK Zrinjski Mostar

Bosna-Hersek takımında 15 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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