Toni Tasev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Tasev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Tasev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Tasev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Tasev 25 Mart 1994 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Tasev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Toni Tasev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Toni Tasev'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Toni Tasev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Tasev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toni Tasev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Tasev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Pirin

1 Temmuz 2017 yılında Botev Plovdiv

4 Şubat 2018 yılında Montana

30 Haziran 2018 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2018 yılında Montana

1 Temmuz 2021 yılında Slavia Sofia

Toni Tasev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Tasev şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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