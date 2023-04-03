Toni Tiente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Tiente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Tiente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Tiente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Tiente 25 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Toni Tiente Tiente şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Tiente Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 24 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Tiente'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Toni Tiente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Tiente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toni Tiente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Tiente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Haziran 2022 yılında ATL UTD 2

Toni Tiente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Tiente şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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