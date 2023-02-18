Toni Tipuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Tipuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toni Tipuric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toni Tipuric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Toni Tipuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Tipuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Tipuric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Tipuric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Tipuric 23 Mart 1995 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Toni Tipurić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Tipuric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primera Vision Sport yapmaktadır. Toni Tipuric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Tipuric'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Toni Tipuricboyu ve yaşı kaç

Toni Tipuric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Tipuric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Toni Tipuric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Tipuric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2014 yılında Zrinjski Mostar

31 Temmuz 2014 yılında Br. Mostar

30 Haziran 2015 yılında Zrinjski Mostar

7 Ağu 2015 yılında Br. Mostar

8 Mart 2016 yılında Neret. Metkovic

12 Temmuz 2017 yılında NK Vitez

6 Ağu 2018 yılında HNK Capljina

25 Şubat 2019 yılında Njardvík

30 Ocak 2020 yılında Zrinjski Mostar

12 Ağu 2020 yılında Hrv Dragovoljac

5 Şubat 2021 yılında GOSK Gabela

10 Ağu 2022 yılında Croat. Zmijavci

Toni Tipuric kimdir

Toni Tipuric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Tipuric şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Toni Tipuric nereli

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