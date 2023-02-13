Toni Villa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Villa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Villa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Villa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Villa 7 Ocak 1995 tarihinde Lorquí şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Laureano Antonio Villa Suárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Villa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Toni Villa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Villa'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Toni Villa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tonivilla19/

Toni Villa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Toni Villa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Toni Villa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Villa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında R. Valladolid B

4 Ağu 2016 yılında CyD Leonesa

1 Temmuz 2017 yılında Real Valladolid

1 Eylül 2022 yılında Girona FC

Toni Villa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Villa şuan Girona FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Atlético Ciudad de Lorquí (hasta 2011)Categorías inferiores R. Valladolid (desde 2011)

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