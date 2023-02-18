Toni Vinogradac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toni Vinogradac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toni Vinogradac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toni Vinogradac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toni Vinogradac 3 Ocak 2001 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toni Vinogradac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mario Andračić yapmaktadır. Toni Vinogradac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Toni Vinogradac'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Toni Vinogradac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toni Vinogradac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toni Vinogradac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toni Vinogradac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2013 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Osijek II

20 Ağu 2020 yılında NK Belisce

30 Haziran 2021 yılında NK Osijek II

23 Temmuz 2021 yılında NK Belisce

21 Temmuz 2022 yılında Hrv Dragovoljac

Toni Vinogradac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toni Vinogradac şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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