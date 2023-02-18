Tonio Teklic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tonio Teklic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tonio Teklic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tonio Teklic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tonio Teklic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tonio Teklic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tonio Teklic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tonio Teklic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tonio Teklic 9 Eylül 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tonio Teklić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tonio Teklic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tonio Teklic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tonio Teklic'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Tonio Teklic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/tonioteklic10?igshid=5fpnzabsgtqt

Tonio Teklicboyu ve yaşı kaç

Tonio Teklic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tonio Teklic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tonio Teklic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tonio Teklic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2015 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2016 yılında Hajduk U19

23 Ocak 2017 yılında Hajduk Split II

3 Ocak 2019 yılında Hajduk Split

10 Şubat 2020 yılında NK Varazdin

10 Ağu 2020 yılında Hajduk Split

12 Temmuz 2021 yılında Hrv Dragovoljac

25 Ağu 2021 yılında Hajduk Split

31 Ağu 2021 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2022 yılında Hajduk Split

13 Temmuz 2022 yılında NK Varazdin

Tonio Teklic kimdir

Tonio Teklic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tonio Teklic şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tonio Teklic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
İvan Dolcek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Dolcek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Dolcek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Dolcek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Pihler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Pihler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Pihler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Pihler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amer Hiros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Hiros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amer Hiros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Hiros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Blaz Baligac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blaz Baligac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Blaz Baligac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blaz Baligac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!