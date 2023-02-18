Tonio Teklic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tonio Teklic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tonio Teklic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tonio Teklic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tonio Teklic 9 Eylül 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tonio Teklić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tonio Teklic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tonio Teklic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tonio Teklic'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Tonio Teklic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/tonioteklic10?igshid=5fpnzabsgtqt

Tonio Teklic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tonio Teklic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tonio Teklic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tonio Teklic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2015 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2016 yılında Hajduk U19

23 Ocak 2017 yılında Hajduk Split II

3 Ocak 2019 yılında Hajduk Split

10 Şubat 2020 yılında NK Varazdin

10 Ağu 2020 yılında Hajduk Split

12 Temmuz 2021 yılında Hrv Dragovoljac

25 Ağu 2021 yılında Hajduk Split

31 Ağu 2021 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2022 yılında Hajduk Split

13 Temmuz 2022 yılında NK Varazdin

Tonio Teklic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tonio Teklic şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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