Tonislav Yordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tonislav Yordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tonislav Yordanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tonislav Yordanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tonislav Yordanov 27 Kasım 1998 tarihinde Sevlievo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Тонислав Йорданов Йорданов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tonislav Yordanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lehmanns Management yapmaktadır. Tonislav Yordanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tonislav Yordanov'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tonislav Yordanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tonislav Yordanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tonislav Yordanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tonislav Yordanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Litex II

9 Şubat 2016 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia II

1 Ocak 2017 yılında CSKA-Sofia

18 Temmuz 2017 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2018 yılında CSKA-Sofia

22 Ağustos 2018 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2019 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Litex Lovech

31 Aralık 2019 yılında CSKA-Sofia

27 Şubat 2020 yılında Etar

14 Temmuz 2020 yılında CSKA-Sofia

29 Ocak 2021 yılında Arda Kardzhali

1 Ocak 2023 yılında Beroe

Tonislav Yordanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tonislav Yordanov şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tonislav Yordanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Litex Lovetch (-2015)

Bulgaristan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

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