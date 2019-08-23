Arpa yüklü kamyon devrildi, tonlarca arpa yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana geldi. F.H. Yönetimindeki 58 ABK 085 plakalı hububat yüklü kamyon, Kuşkaya köyü Gürün yol ayrımında virajı alamayarak devrildi. Kamyonun kasasındaki yaklaşık 25 ton arpa yola saçıldı. Kazada yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA