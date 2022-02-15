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Tonlarca su tasarrufu sağlanacak: Pendik Belediyesi parklara akıllı sulama sistemi kuruyor

Pendik Belediyesi parklara akıllı sulama sistemi kurarak hava şartlarına göre çimlerin sulanmasını başlatıp sonlandıracak. Böylece tonlarca su tasarrufu sağlanacak.

Tonlarca su tasarrufu sağlanacak: Pendik Belediyesi parklara akıllı sulama sistemi kuruyor

Teknolojiye yatırımlarını sürdüren Pendik Belediyesi, akıllı sulama sistemi kurmaya başladı.

İlk etapta 3 parka kurulan sistemle çimlerin sulanma süreci hava şartlarına bağlı olarak nem sensörleri ve uzaktan bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Örneğin bir parkta çimler sulandığı esnada yağmur yağarsa sulama duracak. Ya da öğleden sonra yağmur yağacak ise sabah sulama yapılmayacak.

DENEME AŞAMASINDA

Akıllı sulama sistemi Velibaba Rahmet Tepesi, Çamlık Kosovalı Şehit Adem Yaşari ve Kavakpınar Parklarına kuruldu. Daha sonra  bu uygulama Pendik Belediyesi sorumluluğundaki tüm parklarda  hayata geçecek. Böylece tonlarca su tasarrufu sağlanacak.

Tonlarca su tasarrufu sağlanacak: Pendik Belediyesi parklara akıllı sulama sistemi kuruyorTonlarca su tasarrufu sağlanacak: Pendik Belediyesi parklara akıllı sulama sistemi kuruyorTonlarca su tasarrufu sağlanacak: Pendik Belediyesi parklara akıllı sulama sistemi kuruyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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