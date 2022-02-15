Tonlarca su tasarrufu sağlanacak: Pendik Belediyesi parklara akıllı sulama sistemi kuruyor

Teknolojiye yatırımlarını sürdüren Pendik Belediyesi, akıllı sulama sistemi kurmaya başladı.

İlk etapta 3 parka kurulan sistemle çimlerin sulanma süreci hava şartlarına bağlı olarak nem sensörleri ve uzaktan bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Örneğin bir parkta çimler sulandığı esnada yağmur yağarsa sulama duracak. Ya da öğleden sonra yağmur yağacak ise sabah sulama yapılmayacak.

DENEME AŞAMASINDA

Akıllı sulama sistemi Velibaba Rahmet Tepesi, Çamlık Kosovalı Şehit Adem Yaşari ve Kavakpınar Parklarına kuruldu. Daha sonra bu uygulama Pendik Belediyesi sorumluluğundaki tüm parklarda hayata geçecek. Böylece tonlarca su tasarrufu sağlanacak.