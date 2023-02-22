Tony Eliagwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Eliagwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Eliagwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tony Eliagwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tony Eliagwu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tony Eliagwu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tony Eliagwu'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tony Eliagwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tony Eliagwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Enugu Rangers
Tony Eliagwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tony Eliagwu şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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