Tony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony 29 Mayıs 1986 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antônio de Moura Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Tony, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tony'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tony Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tony isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tony Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2008 yılında América-RN

1 Aralık 2008 yılında Boavista SC

1 Mayıs 2009 yılında Botafogo

30 Haziran 2009 yılında Boavista SC

1 Ağu 2009 yılında Duque de Caxias

1 Aralık 2009 yılında Boavista SC

1 Mayıs 2010 yılında Ceará SC

1 Aralık 2010 yılında Boavista SC

1 Mayıs 2011 yılında Duque de Caxias

1 Aralık 2011 yılında Boavista SC

1 Nisan 2012 yılında Ponte Preta

1 Aralık 2012 yılında Boavista SC

1 Haziran 2013 yılında ABC FC

6 Ocak 2014 yılında Esteghlal FC

5 Temmuz 2014 yılında Boavista SC

3 Aralık 2014 yılında Piracicaba

16 Nisan 2015 yılında América-MG

1 Temmuz 2017 yılında CRB

28 Kasım 2017 yılında Ituano

3 Nisan 2018 yılında Juventude

1 Aralık 2018 yılında Ituano

19 Aralık 2018 yılında Ferroviária

8 Nisan 2019 yılında Figueirense FC

30 Kasım 2019 yılında Ferroviária

17 Şubat 2021 yılında Guarani

30 Kasım 2021 yılında Ferroviária

16 Ağu 2022 yılında Criciúma EC

Tony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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