Tony Livancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Livancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Livancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Livancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Livancic 11 Aralık 1994 tarihinde Ilanz şehrinde doğmuştur. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Livancic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tony Livancic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tony Livancic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tony Livancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tony Livancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tony Livancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Livancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NK Vitez

11 Temmuz 2017 yılında NK Rudes

20 Ocak 2018 yılında Celik Zenica

1 Temmuz 2018 yılında Sloboda Tuzla

26 Eylül 2020 yılında NK Triglav

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2022 yılında NK Solin

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2022 yılında Romari

1 Ocak 2023 yılında Sloga Meridian

Tony Livancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Livancic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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