Tony Livancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Livancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tony Livancic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tony Livancic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tony Livancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Livancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tony Livancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Livancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Livancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Livancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Livancic 11 Aralık 1994 tarihinde Ilanz şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Livancic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tony Livancic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tony Livancic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tony Livancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tony Livancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Tony Livancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Livancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NK Vitez

11 Temmuz 2017 yılında NK Rudes

20 Ocak 2018 yılında Celik Zenica

1 Temmuz 2018 yılında Sloboda Tuzla

26 Eylül 2020 yılında NK Triglav

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2022 yılında NK Solin

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2022 yılında Romari

1 Ocak 2023 yılında Sloga Meridian

Tony Livancic kimdir

Tony Livancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Livancic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Vitez (-2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tony Livancic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Amar Sinanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Sinanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amar Sinanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Sinanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stelian Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelian Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stelian Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelian Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dino Elkaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Elkaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dino Elkaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Elkaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Veselin Vasev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veselin Vasev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Veselin Vasev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veselin Vasev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İliya Rusinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliya Rusinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İliya Rusinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliya Rusinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eldar Mehmedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Mehmedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eldar Mehmedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Mehmedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"