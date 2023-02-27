Tony Mastrangelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Mastrangelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Mastrangelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Mastrangelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Mastrangelo 1 Eylül 1994 tarihinde Luxembourg şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Lüksemburg,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Mastrangelo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Tony Mastrangelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Tony Mastrangelo'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tony Mastrangelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tony Mastrangelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tony Mastrangelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Mastrangelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2013 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2015 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2016 yılında Pr. Niederkorn

1 Ocak 2018 yılında FC UNA Strassen

Tony Mastrangelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Mastrangelo şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tony Mastrangelo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Kehlen, FC Mamer 32

Lüksemburg U21 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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