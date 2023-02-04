Tony Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Mauricio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Mauricio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Mauricio 22 Mart 1994 tarihinde Limoges şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Fransa,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Mauricio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F12 yapmaktadır. Tony Mauricio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tony Mauricio'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tony Mauricio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tony__mauricio/

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Tony Mauricio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tony Mauricio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tony Mauricio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Mauricio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Châteauroux B

1 Temmuz 2014 yılında LB Châteauroux

1 Temmuz 2015 yılında US Boulogne

1 Temmuz 2017 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2019 yılında Lens

1 Temmuz 2021 yılında FC Sochaux

Tony Mauricio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Mauricio şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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