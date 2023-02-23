Tony Miettinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Miettinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tony Miettinen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tony Miettinen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tony Miettinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Miettinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tony Miettinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Miettinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Miettinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Miettinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Miettinen 23 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur.  Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Miettinen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FTC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Tony Miettinen'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tony Miettinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tony Miettinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Tony Miettinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Miettinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında KuPS

21 Ağustos 2019 yılında Nordsjaell. U19

12 Ağustos 2021 yılında KuPS

Tony Miettinen kimdir

Tony Miettinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Miettinen şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tony Miettinen nereli

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