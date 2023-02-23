Tony Njike kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Njike Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Njike adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Njike Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Njike 29 Ocak 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Njike Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSCI yapmaktadır. Tony Njike, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tony Njike'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tony Njike Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tony Njike isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tony Njike Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Njike futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2019 yılında AC Ajaccio B

1 Temmuz 2020 yılında AC Ajaccio

1 Temmuz 2021 yılında SO Cholet

30 Haziran 2022 yılında AC Ajaccio

1 Temmuz 2022 yılında FC Arges

Tony Njike Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Njike şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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