Tony Varjund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Varjund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Varjund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tony Varjund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tony Varjund 21 Haziran 2007 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tony Varjund Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tony Varjund'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Tony Varjund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tony Varjund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Kalev Altyapı
1 Ocak 2022 yılında FC Flora U21
1 Ocak 2023 yılında FC Flora
Tony Varjund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tony Varjund şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Harju JK (2014-2016), Kalev Tallinn (2017-2021)
Tony Varjund Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Estonya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 29 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.
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