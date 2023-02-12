Tony Watt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Watt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tony Watt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tony Watt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tony Watt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Watt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tony Watt

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Watt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Watt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Watt 29 Aralık 1993 tarihinde Coatbridge şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anthony Paul Watt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Watt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deadline Day Soccer Group yapmaktadır. Tony Watt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tony Watt'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tony Watt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Tony_Watt7

http://www.instagram.com/32watto/

Tony Wattboyu ve yaşı kaç

Tony Watt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tony Watt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tony Watt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Watt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Airdrie United

1 Ocak 2011 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2012 yılında Celtic

31 Ağu 2013 yılında Lierse SK

31 Mayıs 2014 yılında Celtic

28 Temmuz 2014 yılında Standard Liège

6 Ocak 2015 yılında Charlton Ath

23 Kasım 2015 yılında Cardiff

16 Ocak 2016 yılında Charlton Ath

29 Ocak 2016 yılında Blackburn

31 Mayıs 2016 yılında Charlton Ath

20 Temmuz 2016 yılında Heart of Midl.

9 Ocak 2017 yılında Charlton Ath

13 Ağu 2017 yılında OH Leuven

12 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

9 Temmuz 2018 yılında St. Johnstone

1 Temmuz 2019 yılında CSKA-Sofia

7 Şubat 2020 yılında Motherwell FC

17 Ocak 2022 yılında Dundee United

31 Ocak 2023 yılında St. Mirren

31 Mayıs 2023 yılında Dundee United

Tony Watt kimdir

Tony Watt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Watt şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tony Watt nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son Haberler
Alex Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Samuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Samuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordy Hiwula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordy Hiwula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordy Hiwula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordy Hiwula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominic Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Samuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominic Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Samuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan White kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan White Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan White kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan White Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?