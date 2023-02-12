Tony Watt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Watt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Watt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Watt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Watt 29 Aralık 1993 tarihinde Coatbridge şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anthony Paul Watt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Watt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deadline Day Soccer Group yapmaktadır. Tony Watt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tony Watt'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tony Watt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Tony_Watt7

http://www.instagram.com/32watto/

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Tony Watt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tony Watt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tony Watt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Watt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Airdrie United

1 Ocak 2011 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2012 yılında Celtic

31 Ağu 2013 yılında Lierse SK

31 Mayıs 2014 yılında Celtic

28 Temmuz 2014 yılında Standard Liège

6 Ocak 2015 yılında Charlton Ath

23 Kasım 2015 yılında Cardiff

16 Ocak 2016 yılında Charlton Ath

29 Ocak 2016 yılında Blackburn

31 Mayıs 2016 yılında Charlton Ath

20 Temmuz 2016 yılında Heart of Midl.

9 Ocak 2017 yılında Charlton Ath

13 Ağu 2017 yılında OH Leuven

12 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

9 Temmuz 2018 yılında St. Johnstone

1 Temmuz 2019 yılında CSKA-Sofia

7 Şubat 2020 yılında Motherwell FC

17 Ocak 2022 yılında Dundee United

31 Ocak 2023 yılında St. Mirren

31 Mayıs 2023 yılında Dundee United

Tony Watt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Watt şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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