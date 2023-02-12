Tony Weston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Weston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Weston adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Weston Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Weston 17 Eylül 2003 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anthony Weston şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Weston Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Tony Weston, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tony Weston'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tony Weston Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tony Weston isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tony Weston Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Weston futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2020 yılında Rangers FC U18

1 Temmuz 2021 yılında Rangers II

12 Temmuz 2022 yılında Partick Thistle

6 Ocak 2023 yılında Rangers II

19 Ocak 2023 yılında Cove Rangers FC

31 Mayıs 2023 yılında Rangers II

Tony Weston Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Weston şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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